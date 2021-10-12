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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.21 19:30

Режиссёр из Швеции, чтобы разгадать «Тайну моря», ищет моряков сухогруза «Дагестан»

История 37-летней давности легла в основу документального фильма с рабочим названием «Тайна моря». Шведская режиссёр-документалист хочет как можно правдивее рассказать о том, как в далеких 80-х годах прошлого века её вместе с подругой спасли в открытом море мурманские моряки сухогруза «Дагестан».

Режиссёр из Швеции Хелена аф Клеркер могла бы уже не сидеть здесь перед многочисленными журналистами, отвечая на их вопросы. Почти 40 лет назад, когда ей и подруге было по 19, их забава - прогулка на вёсельной лодке - грозила завершиться трагедией. Небольшое судно вынесло в открытое море. Надежды на спасение не оставалось.

Хелена аф Клеркер, режиссёр, Швеция: «Судно «Дагестан» прибыло и экипаж спас нас через 48 часов. Нас подняли на борт сухогруза и позаботились о нас, затем команда связалась со шведскими властями и нас отправили в Швецию».

Для Хелены и её подруги те два дня показались вечностью и стали глубоким травмирующим событием на всю жизнь. Вместе с тем осталось чувство благодарности к героям–морякам, которые заметили их лодку и не дали погибнуть в холодных северных водах.

Александр Староверов из Воронежской области во время пресс-конференции дозвонился до режиссёра. Именно он первым увидел терпящих бедствие. Лица, испуганных, замерзающих девушек, даже спустя несколько десятков лет стоят перед его глазами.

Александр Староверов, член экипажа сухогруза «Дагестан»: «Вы лежали в лодке, а ваша сестра махала руками».

Теперь шведка ищет остальных очевидцев событий того ноября, режиссёр планирует снять максимально достоверный фильм о счастливом спасении под рабочим названием «Тайна моря». Съёмочная группа разыскивает не только членов экипажа сухогруза, принадлежащего Мурманскому морскому пароходству, но и команду таинственной подводной лодки, которая, по словам Хелен, также участвовала в спасательной операции. Планируется, что часть съёмок пройдёт в столице Заполярье. Первые серии фильма зрители смогут увидеть в конце года.

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