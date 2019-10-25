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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.19 19:30

Режиссёр Ринат Халиллулин посетил музей Полярного

К празднованию 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье музей Полярного пригласил и участников автоэкспедиции из Тюмени. Вместе с ними в город пожаловал ещё один гость. Свой фильм-проект «Победа одна на всех» полярнинцам представил режиссёр Ринат Халиллулин.

Скромный мужчина с фотоаппаратом в руках прячет глаза от камеры. Он привык сам быть по другую её сторону. Сразу и не скажешь, что Ринат - обладатель премии «ТЭФИ» за короткометражный фильм «Победа одна на всех».

«Сейчас такие фильмы трудно смотреть. И не каждому он интересен. Наша задача заключалась в том, чтобы максимально точно приблизить те события, которые были во время войны, - говорит Ринат Халиллулин, режиссёр (г. Ханты-Мансийск). - Атмосферу переживания донести до зрителей, чтобы ему было интересно. 30 минут – это самый удобный формат, чтобы зритель не засиживался, не уставал».

В получасовой ленте запечатлено движение группы автомобилистов на легендарных ретро-машинах ГАЗ М-20 «Победа» по городам-героям России и ближнего зарубежья. А попутно рассказывается история самих участников пробега и воспоминания очевидцев войны.

Среди водителей и актёров короткометражки был и наш земляк Андрей Фунтов, а также сегодняшние гости города воинской славы – тюменцы. После просмотра фильма они рассказали и о другом проекте, реализованном  совместно с мурманскими коллегами – экспедиции «Огненными вёрстами Победы». Маршрут этого пробега пролегал по боевому пути 368-й Печенгской Краснознамённой стрелковой дивизии, которая, в том числе участвовала и в легендарной Петсамо-Киркинесской операции.

«В Тюмени были сформированы шесть стрелковых дивизий. О тех, кто ушёл на запад, юго-запад, было слышно. А 368-я выпала из контекста и практически ничего мы о ней не знали», - рассказал Игорь Сапрыкин, руководитель экспедиции, ветеран военных действий в Афганистане (г. Тюмень).

Игорь Сапрыкин о войне знает не понаслышке, он ветеран Афганской войны. Таким образом он решил отдать дань памяти дедам и землякам совместно с тюменскими и мурманскими активистами.

«Тогда мы ехали с миссией на первом этапе привезти землю Тюменской области на братские могилы наших земляков, тем самым отдать дань памяти и частицу родной земли им привезти», - вспоминает Игорь Сапрыкин, руководитель экспедиции, ветеран военных действий в Афганистане (г. Тюмень).

Первая поездка была организована в 2015 году. Сразу после возвращения стало ясно, что будет и вторая. В архивной документации были обнаружены ещё два братских захоронения.

«Мы в 2017 году приехали с миссией, чтобы на местах поставить стелы памяти в районе посёлка Спутник, где стоит бригада морской пехоты, посёлка 19-й километр, где 200-я бригада стоит. Это вторая стела, - рассказывает Игорь Сапрыкин, руководитель экспедиции, ветеран военных действий в Афганистане (г. Тюмень). - Мы их поставили».

Делегация собирается выполнить ещё одно важное задание – в администрацию Киркинеса, куда активисты направятся после Полярного, тюменцы передадут обращение с предложением стать городами-побратимами.

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