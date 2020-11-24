Режиссер Валерия Гай Германика хочет снять в Апатитах сериал об абаканском маньяке Дмитрии Лебеде

Он будет называться «Мёрзлая земля» и проект станет первым совместным для кинокомпании из России и американской онлайн-платформы Topic.

Съёмки запланированы на следующую весну. Это будет драма с элементами триллера основана на реальных событиях. За основу взяли расследование журналистки Таисии Бекбулатовой, которая рассказывает о таксисте из Абакана Дмитрие Лебеде, получившем пожизненный срок за изнасилования 10 женщин и убийство четырёх в 2012–2017 годах.

Особенностью сериала станет то, что зритель увидит историю с точки зрения бывшей жены преступника, которая до последнего не верила в виновность мужа.

Создатели хотят показать проект одновременно в России и в США.