День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.11.20 19:30
Режиссер Валерия Гай Германика хочет снять в Апатитах сериал об абаканском маньяке Дмитрии Лебеде
Он будет называться «Мёрзлая земля» и проект станет первым совместным для кинокомпании из России и американской онлайн-платформы Topic.
Съёмки запланированы на следующую весну. Это будет драма с элементами триллера основана на реальных событиях. За основу взяли расследование журналистки Таисии Бекбулатовой, которая рассказывает о таксисте из Абакана Дмитрие Лебеде, получившем пожизненный срок за изнасилования 10 женщин и убийство четырёх в 2012–2017 годах.
Особенностью сериала станет то, что зритель увидит историю с точки зрения бывшей жены преступника, которая до последнего не верила в виновность мужа.
Создатели хотят показать проект одновременно в России и в США.
Комментарии
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