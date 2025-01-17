Резидент Арктической зоны России построит в Мурманске производственно-монтажный цех по сборке беспилотных летательных аппаратов

Инвестор вложит в это дело более 3 млн рублей.

В рамках проекта компания-резидент построит сборочный цех из быстровозводимых конструкций для создания беспилотников, особенно надводных.

Мощность производства составит 1500 аппаратов в месяц. А выпуск планируют начать уже в конце 2025 года.

40% продукции будет поставляться на экспорт, в том числе в страны Лиги Арабских государств.