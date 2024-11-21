Резидент корпорации развития Дальнего Востока и Арктики построит жилой микрорайон в Мончегорске

Он будет состоять из 9 жилых зданий, школы и детского сада.

Новый микрорайон «Гармония Севера» появится на пересечении улиц Морошковой и проспекта Ленина. Всего там появится 9 жилых домов на 2 тысячи 424 квартиры.

Проект предусматривает благоустройство территории, где будут зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, а также автомобильная парковка на 1718 мест.

Новый комплекс обеспечит жителей всем необходимым для комфортного проживания.