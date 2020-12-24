Резиденты Арктической зоны смогут получить кредиты по сниженной ставке

Правила их предоставления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Кредиты будут выдавать на проекты в отраслях, которые определит президиум Госкомиссии по развитию Арктики. Исключение составят лесозаготовки, рыболовство и добыча полезных ископаемых. Стоимость инвестпроекта должна быть от 10 млн до 2,5 млрд рублей, а если его реализуют несколько компаний, претендующих на кредит, то планка поднимается до 5 млрд.

Документ также фиксирует, что претендент должен вложить не менее 30% собственных средств и обеспечить создание новых рабочих мест. Инвесторы, претендующие на субсидирование ставки, должны иметь официальный статус резидента Арктической зоны. Они не могут проходить процедуру ликвидации или банкротства и не должны иметь просроченных долгов перед федеральным бюджетом.