Резиденты территорий опережающего развития смогут получить в аренду или собственность государственное и муниципальное имущество без проведения торгов

Они могут использовать его для реализации своих инвестпроектов.

Постановление о порядке передачи такого имущества подписал премьер Михаил Мишустин.

Речь идёт о технике и оборудовании, которыми оснащены предприятия на участках, вошедших в границы территории опережающего развития.

В настоящее время такое имущество принадлежит государству, регионам или муниципалитетам. Теперь оно может быть передано управляющим компаниям, а затем предоставлено резидентам в аренду.

Важно, что после выполнения инвестиционных обязательств резиденты смогут выкупить это имущество и получить на него право собственности без проведения торгов.

ТОР – это специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

В Мурманской области создана территория опережающего развития «Столица Арктики».