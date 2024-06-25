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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.06.24 19:30

Резиденты территорий опережающего развития смогут получить в аренду или собственность государственное и муниципальное имущество без проведения торгов

Они могут использовать его для реализации своих инвестпроектов.

Постановление о порядке передачи такого имущества подписал премьер Михаил Мишустин.

Речь идёт о технике и оборудовании, которыми оснащены предприятия на участках, вошедших в границы территории опережающего развития.

В настоящее время такое имущество принадлежит государству, регионам или муниципалитетам. Теперь оно может быть передано управляющим компаниям, а затем предоставлено резидентам в аренду.

Важно, что после выполнения инвестиционных обязательств резиденты смогут выкупить это имущество и получить на него право собственности без проведения торгов.

ТОР – это специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

В Мурманской области создана территория опережающего развития «Столица Арктики».

 

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