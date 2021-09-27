Результаты первых двух лет показывают, что мы на правильном пути – Андрей Чибис

Два года назад Андрей Чибис принял присягу и стал губернатором Мурманской области. А сегодня на оперативном совещании в правительстве он подвёл итоги своей работы, а также вместе с министрами обсудил текущую ситуацию в регионе.

За два года работы губернатору Андрею Чибису удалось подняться в рейтинге региональных команд с 61 на 20 место. Результаты работы членов правительства под руководством управленца в отдельных случаях превзошли даже данные в 2019 году обещания. Об этом Андрей Владимирович заявил на оперативном совещании.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы с вами сначала формировали и реализовывали план «100 шагов», а затем на инаугурации была представлена программа «На Севере – жить». Главная её цель, чтобы каждый житель нашей области видел для себя чёткие перспективы для самореализации и связывал своё будущее с будущим нашей области».

Например, за два года уровень средней зарплаты в регионе вырос на 35% от общероссийского. Превышена планка по созданию новых рабочих мест. Таким образом, наш регион попал в топ-10 по трудоустройству в стране.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Показатель, который мы ставили для себя - 50 инвест-проектов, которые мы должны были получить. Сегодня портфель, который мы имеем в области, увеличен почти в три раза. Он составляет 141 проект с созданием 25 тысяч рабочих мест»

Уже запущен первый этап программы реновации ЗАТО. Наращиваются объёмы капремонта, строительства и начинается реновация Больничного городка в Мурманске. Благодаря мерам поддержки бизнеса в рамках Арктической зоны и ТОР Мурманская область вышла в лидеры по количеству привлечённых инвестиций.

Андрей Чибис также сообщил, что яркий показатель успеха области - снижение в этом году миграционной убыли населения на 4%. Для поддержки жителей региона реализованы программы «Полярки для молодых» и «Зарплата мамы».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Результаты первых двух лет показывают, что мы на правильном пути. Но, конечно, у нас задач и вызовов огромное количество. И мы должны с большим усердием двигаться вперед».

Так в 2022 году программу «Arctic schools» запустят и в детских садах Мурманской области. Заняться подготовкой этого ответственного проекта поручено министерству образования и науки региона. А ещё стало известно, что туристическая сфера Мурманской области за два года работы принесла более 5 млрд рублей.

В предстоящие выходные Мурманск отметит День города. Пока идёт подготовка к празднику, стало известно об изменениях в программе. Заявленная ранее певица Zivert не выступит 3 октября в заполярной столице. На замену ей приедет экс-участник группы «Бандерос», певец Burito. Также в день города на главной сцене Мурманска сыграет ди-джей Егор Решетников и состоится шоу дронов. Подробная информация о праздничных мероприятиях размещена на сайте администрации города.