Резвятся лисята на солнечной полянке

Кандалакшский природный заповедник вновь порадовал подписчиков в соцсети новым видео. На этот раз камеры наблюдения запечатлели играющих лисят.

Видео с сюжетом резвящихся лесных зверят уже успели посмотреть тысячи пользователей. На кадрах, снятых сотрудниками Кандалакшского заповедника, маленькие лисята играют на солнечной поляне. Стоит отметить, что экологи уже не в первый раз радуют подписчиков интересными видеозаписями. Ранее, в объектив видеоловушки попала ничего не подозревающая самка кулика, высиживающая яйца.

Ещё одним героем забавного видео, которым позабавили пользователей сети сотрудники заповедника, стал бурый мишка. Он, абсолютно не подозревая о том, что за ним подглядывают в объектив, чесал спину о деревья. Возможно, если бы его движения увидели организаторы танцевального шоу, то он мог бы стать их участником.

Страница Кандалакшского заповедника регулярно пополняется интересными постами. То лесные обитатели устраивают весёлые события на камеру, то сотрудники сами снимают красоты северной природы.