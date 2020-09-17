Рибейты – за съёмки в Мурманской области

Расширены возможности для получения рибейтов, то есть поддержки на создание фильмов на территории Мурманской области.

Субсидии из регионального бюджета предоставляются организациям кинематографии на конкурсной основе и могут компенсировать часть расходов, понесенных на производство кинофильмов в регионе. Изменения позволят получить рибейты не только на планируемые съёмки, но и на уже проведенные в этом году.

На эти цели из регионального бюджета в 2020 году выделено 5 млн рублей. Информацию о конкурсах на получение поддержки можно получить на сайте Министерства культуры Мурманской области.