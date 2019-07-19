Рисунки на асфальте спасут детскую жизнь

На оживленных пешеходных переходах Мурманска появятся новые предупреждающие знаки, которые помогут повысить безопасность северян на городских дорогах. Работа проводится сотрудниками ГИБДД совместно с активистами ОНФ в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства». Первым объектом для полезной творческой работы стала площадь Пять Углов.

На пешеходных переходах в центре Мурманска появились предупреждающие знаки в рамках всероссийской акции, которая проводится в областном центре сотрудниками ГИБДД совместно с активистами молодежного отделения ОНФ. Задача - ещё раз напомнить северянам о том, что пешеход такой же участник дорожного движения, как и водитель, что он несёт ответственность за свою безопасность и безопасность своих детей.

«Все мы знаем, что перед тем как перейти через дорогу, нужно взять ребёнка за руку, снять наушники, снять капюшон куртки с головы, позаботиться о своей безопасности, - говорит Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску. - Но мы иногда об этом забываем. Наши рисунки будут яркие, красочные и лишний раз напомнят горожанам, что нужно быть внимательным, прежде чем перейти через дорогу».

Скоро такие рисунки появятся на всех пешеходных переходах города, от Первомайского округа до Росты. А к сентябрю к ним присоединятся новые, разработанные специально для детей. Их нанесут вблизи всех школ и детских садов.

Но рисунки на асфальте – только часть Всероссийской акции «Безопасность детства», которая проводится в стране с уже несколько лет подряд. Она подразумевает ряд мероприятий. «Это и мониторинг придомовой территории, и проверка детских площадок, школ, детских садов, где есть дети, чтобы с ними ничего не случилось, - говорит Дмитрий Митин, активист проекта «Молодёжка ОНФ» в Мурманской области. - Вдруг на какой-нибудь детской площадке торчит штырь, или горка расшатана, а с ребёнком может что-то случиться. Мы это проверяем, а потом взаимодействуем с городскими властями».

В Мурманске акция проводится второй год подряд и, по словам участников активистов, будет продолжаться и далее.