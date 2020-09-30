Рисунок 5-летней Алисы Гладкиной украсил центральную площадь Мурманска

В Мурманске наградили лауреатов конкурса рисунков «Я люблю мой город». По сложившейся традиции рисунок победителя украсил центр столица Заполярья.

В Мурманске подвели итоги ежегодного городского конкурса детского рисунка «Я люблю мой город». Участниками творческого состязания стали учащиеся гимназий, лицеев, общеобразовательных школ, а также воспитанники детских садов.

Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Нам надо было выбрать десять победителей, лауреатов у нас девять, а победитель один. Но мы пришли к пяти - общему знаменателю и выбрали лучшие работы».

В этом году в городском конкурсе могли принять участие юные художники в возрасте от 5 до 18 лет. В общей сложности представителям экспертного совета пришлось оценить около 200 картин.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Самое яркое они кладут на бумагу, а это дорогого стоит, это берёт за сердце. Поэтому многие годы мы проводим этот конкурс, а рисунок победителя мы размещаем в самом центре нашего города».

Рисунок, признанный лучшим уже можно увидеть на стене делового центра «Меридиан». На нём изображён наш северный город, который несёт на себе рыба, уж очень похожая на треску. Алиса Гладкина воспитанница 32-го детского сада, говорит, что гордится своей работой и вообще очень любит рисовать. Героями её произведений часто становятся животные.

В преддверии дня города также чествовали мурманчан, которые внесли личный вклад в развитие культуры и искусства.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Конечно к этим людям я отношусь с большим уважением и благодарностью. Они достигли и профессиональных высот, как правило, они ещё и педагоги, у них десятки учеников. Поэтому они передают знания молодому поколению - за это им отдельное спасибо».

Ежегодно комиссия, в состав которой входят депутаты Совета депутатов города Мурманска, творческие союзы заполярной столицы и представители администрации Мурманска отбирают 10 человек, чья деятельность получила широкое общественное признание.