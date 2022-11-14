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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.22 12:00

Рита Абдурахманова и Олег Конышев: о работе благотворительной организации «Радуга» и акции «Своих не бросаем»

В преддверии Дня матери благотворительная организация «Радуга51» приглашает северян на праздник «День красоты и здоровья». 26 ноября организаторы необычного мероприятия расскажут гостям о натуральной продукции известных компаний для вашего здоровья, красоты и долголетия, научат, как сохранить молодость надолго и быть неотразимыми всегда!

Напомним, центр «Радуга» был создан в 1990 году. В настоящее время в нём числятся более 5000 участников по всей Мурманской области.

Активисты «Радуги» помогают многодетным, приёмным и неполным семьям, инвалидам, пожилым и одиноким людям, а также тем, кому нужна социальная, психологическая или юридическая помощь.

В рамках акции «Своих не бросаем» поддерживают военнослужащих и их семьи, собирают и отправляют гуманитарную помощь.

Какие программы помощи есть в центре? Какие вещи нужно приносить в рамках акции «Своих не бросаем»? Как стать волонтёром? Подробно обо всём этом рассказывают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Абдурахманова Рита, председатель МРОБОМСИ «Радуга51», руководитель регионального отделения «Объединения многодетных семей России'», и Конышев Олег, руководитель психологической службы проекта «Ангелы Севера», координатор Кризисного центра для мужчин «Своих не бросаем».

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