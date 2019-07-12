Робинзоны по-мурмански

Грелись во временном укрытии, лодку выбрасывало на берег, весло сломалось, а телефонной связи не было - история спасения двух рыбаков и несовершеннолетней девочки в сюжете «Арктик-ТВ».

«Во фьорд зашли, вынесло нас на этот пляж, - рассказывает пострадавший рыбак. - Дом там стоял, хорошо, что там была печка, немножко обогрелись. Лодку на берег вытащил. Потом связался со спасателями, которые сказали, чтобы мы ждали».

Отец девочки, мурманчанин, рассказал, что он взял с собой дочку на морскую рыбалку. По договоренности со своим знакомым (жителем посёлка Видяево) они вышли на рыбалку в море из Губы Ура вечером 6 июля и направились к полуострову Рыбачий. Вечером того же дня они должны были вернуться обратно. Со слов мужчины, погода была благоприятной. Спустя некоторое время у моторной лодки отказал двигатель, её начало сносить к берегу на камни. Они пытались грести веслами, но одно из них сломалось. Мужчина, спасая своего ребёнка, схватил девочку и прыгнул в воду, а лодку вместе с её хозяином вынесло на камни. Только по счастливому стечению обстоятельств никто из них не пострадал.

Ко времени обнажения пострадавших начался отлив, рыбацкая лодка оказалась на значительном удалении от береговой линии. Пограничникам и рыбакам пришлось нести её на руках к воде около 100 метров. Затем сотрудники погрануправления доставили неудачливых рыбаков и их плавательное средство на пограничный сторожевой корабль. На борту пострадавших осмотрел врач, после чего моряки-пограничники предложили им горячий чай и еду. Людей и их неисправную лодку доставили к берегу в Губе Ура.

Недалеко от места происшествия выполнял задачи пограничной деятельности пограничный сторожевой корабль «Бдительный». Командир корабля, получив информацию о происшествии, незамедлительно принял решение об оказании помощи людям, попавшим в беду.

В кратчайшие сроки к мысу Выевьнаволок с борта сторожевика была направлена осмотровая группа на быстроходном катере. Не смотря на неблагоприятные гидрометеорологические условия (волнение моря 3 балла), моряки-пограничники успешно высадились на берег и начали поиск рыбаков. По имевшейся на тот момент информации, люди укрылись в нежилом строении на берегу бухты Малая Калиновая. После непродолжительных поисков сотрудники Пограничного управления обнаружили потерпевших. Двое мужчин и несовершеннолетняя девочка (16 лет), оказавшиеся на необитаемом берегу, сумели найти себе временное укрытие. Медицинская помощь им не потребовалась.

В прошлом году силами и средствами корабельного и катерного состава Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району успешно проведено 9 поисково-спасательных операций, в результате которых спасено 18 человек.