Робокоп в школьной столовой

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев продолжает осматривать образовательные учреждения столицы Заполярья и подводить итоги летних ремонтов. На этот раз инспекция посетила школу № 36, где совсем недавно заменили оборудование пищеблока.

Школа № 36 входит в число лучших общеобразовательных учреждений города Мурманска. Здесь обучаются и первоклашки, и профилированные старшие классы: естественно-научные и социально-гуманитарные. Успеваемость в этой школе заслуженно считается одной из лучших. В прошлом году 18 выпускников получили золотые медали. Для того, чтобы мотивировать воспитанников, этим летом коле в школе обновили столовую и пищеблок.

- Всё поменялось совершенно. Повар с утра приходит с удовольствием на работу, - рассказывает Елена Утемесова, заведующая производством школы № 36. – У нас теперь всё оборудование новое, полуфабрикаты приходят готовые, нужно их только довести до кондиции в пароконвектомате и выдать детям. Овощи тоже все почищены. Если нужно пошиковать, то и пошикуем, хотя у нас на пищеблоке есть робокоп, которые все функции выполняет за повара.

Все блюда школьной столовой готовятся в центре школьного питания, который был открыт в 2011 году. Вопреки убеждениям привередливых школьников вся еда сбалансированная, вкусная и максимально свежая. В этом лично убедился глава администрации Мурманска. Андрей Сысоев в ходе визита продегустировал главное блюдо сегодняшнего обеда – котлету с картофельным пюре. «Очень-очень вкусно. Вам рекомендую, - с улыбкой говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Напомню, что в Мурманске в советские времена комбинат школьного питания был одним из самых лучших в СССР. И сейчас по прошествии столиких лет мы понимаем , что это было не просто единственное правильное решение, а вот просто правильное решение. Другого пути у нас не было. Сегодня, самое главное, что и дети, и родители довольны.

Помимо обновления обеденной зоны и полной замены оборудования пищеблока в школе № 36 частично заменили оконные блоки и отремонтировали коридоры на третьем этаже.