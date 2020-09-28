Робот Федя работает в новой детской библиотеке

Провести время интересно, а главное с пользой можно теперь в модельной библиотеке. Новый формат привычных северянам учреждений появился в России недавно, но уже пользуется большим спросом у посетителей.

Говорящий робот Федя – новый сотрудник филиала обновлённой детской библиотеки на проспекте Ленина. В его задачи входит встречать гостей, консультировать их и, конечно же, развлекать. Он запросто может рассказать стихотворение, станцевать или провести виртуальную экскурсию, посетителям нужно лишь его об этом попросить.

Библиотека нового поколения – это не только книги, а центр живого общения и досуга. Здесь разрешается шуметь, играть и, конечно, читать. И теперь для этого не обязательно садиться за стол – с изданием можно удобно разместиться на широком подоконнике, где для посетителей расстелен матрас и разложены подушки.

Сейчас дети уже не видят жизни без компьютеров и смартфонов, поэтому обновленная библиотека оснащена самым современным мультимедийным оборудованием. Для игр и обучения в филиале установлена интерактивная панель, шлем виртуальной реальности и автомат «Игрёнок» для самых маленьких мурманчан.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Эта библиотека разновозрастная. Мы ожидаем, что дети от года до 16 будут сюда приходить. Им должно быть интересно, им должно быть весело, им должно быть удобно. И всё это должно быть направлено на получение знаний».

С книгами в филиале № 15 тоже нет проблем. Большой фонд изданий в красочных обложках порадует любителей традиционного чтения.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Наша задача, чтобы дети помимо пространств уличных, которые не всегда бывают положительными, предпочитали поход в библиотеку, взяли лишний раз книгу в руки, посмотрели, почитали».

Обучиться чему-то новому в библиотеке смогут не только дети, но и взрослые. Например, пенсионеры могут прийти в филиал и с помощью работников зарегистрироваться на портале «Госуслуги» или воспользоваться другими электронными ресурсами.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Пожилые люди с большой благодарностью восприняли обучение пользованием Интернетом, компьютерной техникой».

Мурманск – один из немногих городов, где существует сеть информационных интеллект-центров. В прошлом году модельные библиотеки уже открылись на улицах Шабалина, 59 и Баумана, 24.