Роботурнир - традиционный инженерно-технический конкурс прошёл в Доме творчества Снежногорска

Роботурнир имени Павла Стеблина - одного из директоров судоремонтного завода «Нерпа» - объединил в пяти направлениях более 30 юных конструкторов и программистов.

Одно нажатие кнопки на компьютере - запускается зрелищный процесс состязания двух роботов. Программа технического устройства прописана так, чтобы он перетянул противника на свою сторону при помощи каната, которым служит специальный провод, закрепленный на корпусе каждого из роботов. Раз за разом победу одерживает устройство Тани Смельцовой.

Татьяна Смельцова, участница роботурнира в номинации «Перетягивание каната», г. Снежногорск: «Он очень сильный, но медленный. Побеждает самых быстрых роботов без червячной передачи».

Таня уверяет, что именно червячная передача позволяет её роботу быть таким тяговитым. Эта деталь конструктора позволяет снижать скорость вращения, но при этом достигается значительное увеличение крутящего момента. Такой механизм весьма неплох при перетягивании каната, он позволил юной участнице стать лидером в номинации. Что касается, например, дисциплины «Сумо», где стоит задача робота вытолкнуть соперника за пределы круга, то ставку участники делают не только на технические фишки, но и форму конструкции.

Максим Шелехов, участник роботурнира в номинации «Сумо», г. Полярный: «Чтобы скорость была большая, чтобы не смогли тебя подпереть с борта, чтобы была хорошая защита».

Увы, машина оказывается слишком лёгкой для соперника-тяжеловеса. Есть над чем потрудиться к следующему турниру. А пока свои фантазийные проекты в техническом соревновании имени Павла Стеблина защищают малыши перед серьёзным жюри: инженерами с многолетним стажем работы в области судостроения и судоремонта.

Подготовка к турниру была серьёзнейшей: пришлось продумывать мельчайшие детали. Например, дошкольники из 8-го детского сада Снежногорска уверены, что доставлять материалы из цеха в цех в будущем будут при помощи дронов. А транспортировкой крупногабаритных частей судов и персонала займётся машина на робовёслах.

Юлия Попова, руководитель команды «ИнженерикУМ», г. Снежногорск: «На самом деле, дети дают большой толчок, от них многое берём и мы. Их фантазии мы стараемся развить и воплотить. Наша задача не столько придумать, сколько воплотить».

Довольно новым направлением для классического Роботурнира Дома детского творчества Снежногорска стало «Дефиле-роботов», где, как и во всех категориях состязания, определили победителей и призёров.