Роботы, ветрогенераторы и борьба с аневризмой: в МПЛ прошёл фестиваль научно-технического творчества

Всё начинается с идеи. Под таким девизом в Мурманском политехническом лицее проходит первый муниципальный фестиваль научно-технического творчества учащихся. Талантливые дети с трибуны представили научные проекты на самые разные темы: от химии и физики до исследования космоса.

Учеников политехнического лицея Мурманска сложно назвать обычными детьми. Школьников вместо привычных компьютерных игр и сериалов интересуют бионика и айти-технологии. Представить весь потенциал своих исследований они смогли на первый муниципальный фестиваль научно-технического творчества учащихся «Вначале была идея».

- Фестиваль первый, но основа для него заложена в этом учебном заведении давно, потому что МПЛ – современное учебное заведение, которое ставило своей задачей всегда найти новые компетенции, новые технологии, действительно дать возможность ребятам раскрыться. Потому что мы понимаем, каждый ребенок одарен, у каждого есть свои идеи, мысли, - уверена депутат Тамара Прямикова.

Идею фестиваля подсказали сами дети. Ежегодно в каждой параллели здесь изучают междисциплинарные темы – какие либо проекты, которые проходят через все изучаемые предметы.

- При решении междесциплинарных задач, у детей возникали такие безумные идеи. А как говорится, любая идея прообраз вечной реальности, и мы подумали, наверное стоит провести фестиваль, где дети смогут ими делится, рассказывать как они возникли и как прошел процесс воплощения, - говорит директор МПЛ Татьяна Шовская.

С трибуны звучат доклады о разработке бортового компьютера «Цербер», который сможет сохранять путевые данные и обеспечит безопасность автомобиля. Дети презентуют проект робота-лыжника, ветрогенератора и новейшие методы борьбы с аневризмой. Всего 10 проектов на самые разные недетские темы. Участники делятся практическими проектами, от возникновения идеи до ее воплощения. Как отмечают самые педагоги, самое главное не бояться. Ведь любая даже самая дерзкая попытка воплотить идею в реальность подарит, как минимум, полезный опыт.