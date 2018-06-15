Роддом с белоснежной беседкой

17 мая медицинские работники России отмечают свой профессиональный праздник. В честь этого праздника сотрудники третьего роддома собрались в беседке, которую недавно построили на территории лечебного учреждения, чтобы в торжественной обстановке отметить заслуги каждого работника и насладиться красотой нового объекта в сквере.

Третий роддом на улице Бочкова у мурманчанок на хорошем счету. Да так что будущие мамы перестраховываются и заранее занимают очередь в это медицинское учреждение. Причина такой популярности - в особом отношении коллектива к пациентам.

- Мы считаем, что наш коллектив старается внимательно относиться к будущим мамочкам, - говорит Светлана Корсакова, заведующая родильным домом № 3. - Мы все заинтересованы в одном, чтобы людям здесь нравилось.

Единственное, чего не хватало будущим мамам - это прогулочной зоны и скамеечек, чтобы было, где отдохнуть и подышать воздухом в тёплые деньки. В этом году руководство медицинского учреждения решило исправить этот недочёт и подарить роженицам красивую белоснежную беседку в прованском стиле.

- Наши женщины, которые находятся в родильном доме, были лишены возможности прогуляться на территории учреждения, - говорит Евгений Тарбаев, депутат Мурманской областной Думы. - Сегодня появилась беседка, совсем скоро будут скамейки. Уже проходят торги на замену асфальтового покрытия вокруг всей территории родильного дома. А на следующий год будем заниматься забором.

Чтобы отметить свой профессиональный праздник, в новой беседке собрался весь медицинский персонал третьего родильного дома. Акушерок пришли поздравить и бывшие пациенты.

- В этом роддоме появились на свет две мои красавицы: Ульяна и Анна. Очень ценю бережное отношение персонала со всем: и к мамочкам, и к будущим детишкам, и к настоящим, ко всем новорожденным, - благодарит медперсонал Наталья Кузнецова, бывшая пациентка родильного дома.