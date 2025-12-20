«Родина» без забора! Открыли первый молодёжный клуб «PRO.Карьеру». Юбилеи в преддверии Дня энергетика – пульс уходящей недели

Котельной «Северная» - 60 лет! Это визитная карточка АО «Мурманэнергосбыт» - с неё начиналось создание областного предприятия. В разные годы её посещали все главы региона, а сегодня туда отправились в поисках первого парового котла корреспонденты телекомпании «Арктик-ТВ».

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Никита Симагин, заведующий сектором Центра выявления и поддержки одарённых детей «Полярная звезда», и Анастасия Сыромятникова, старший инспектор по делам несовершеннолетних Мурманского линейного отдела на транспорте.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ»

«Родина» без забора! Когда ждать открытия и чем уже можно полюбоваться внутри и снаружи исторического памятника Мурманска.

В преддверии праздников в областной Думе прошли Х региональные Рождественские парламентские встречи.

Накануне профессионального праздника - Дня энергетика в Мурманске чествовали сотрудников АО «Мурманэнергосбыт». Отрадно, что в это же время четыре котельные: в Мурманске, Кандалакше и Зеленоборском отмечают в эти дни свои юбилеи, при этом трём из них исполнилось 60 лет.

Котельной «Северная» - 60 лет! Это визитная карточка АО «Мурманэнергосбыт» - с неё начиналось создание областного предприятия. В разные годы её посещали все главы региона, а сегодня туда отправились в поисках первого парового котла корреспонденты телекомпании «Арктик-ТВ».

Итоги работы по повышению эффективности в медицинских учреждениях обсудили на заседании врачебной палаты.

В Мурманском областном медицинском центре на улице Карла Маркса северяне могут пройти диспансеризацию.

В областной стоматологической поликлинике впервые провели День молодого специалиста. Цель программы наставничества и адаптации - помочь начинающим врачам влиться в рабочий процесс и перенять опыт старших коллег.

Мурманский областной онкологический диспансер посетили необычные гости - Дедушки Морозы и Снегурочки. Но за праздничными костюмами прятались волонтёры организации «Просто Будь». Они проводят акцию «Маленькие чудеса для больших побед», чтобы подарить тепло и внимание тем, кто в этом сегодня особенно нуждается.

В Мурманске стартовали ежегодные губернаторские ёлки. Первое праздничное представление провели в Ледовом дворце. В этом сезоне ребят радуют уникальным театрализованным выступлением артистов из разных регионов России.

В Кольском кадровом центре открыли первый в Заполярье молодёжный клуб «PRO.Карьеру». И сразу же в день запуска для юных участников провели интерактивные занятия.

В Мурманске состоялась церемония награждения добровольцев «Сила Севера — в людях!». Глава региона наградил активную молодёжь и волонтёров, которые не только своим талантом создают будущее региона, но и помогают фронту.

Во Дворце спорта Кандалакши провели соревнования по самбо. Что по мнению спортсменов нужно для хорошей борьбы и, конечно, для победы, узнала корреспондент «Арктик-ТВ» Анастасия Кочурова.

В ЗАТО Александровск стартовал горнолыжный сезон. Традиционно праздник спорта провели в Полярном. Чем угощали и что готовит сезон для спортсменов, расскажет Кристина Григорян.