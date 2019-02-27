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«Родине» - новую жизнь! В Мурманске будет Дворец молодёжи

В Мурманске появится Дворец молодёжи, а разместят его в здании бывшего кинотеатра «Родина». Сейчас объект культурного наследия находится в аварийном состоянии. К работам по обновлению приступила питерская компания.

Бывший кинотеатр «Родина» - объект культурного наследия. Но сейчас здание находится в аварийном состоянии. С 2010 года городская администрация боролась за возможность провести реконструкцию здания. Судебные разбирательства длились несколько лет, и теперь, когда третьи лица и предыдущий арендатор не имеют претензий и прав на здание, начат процесс обновления. Бывший кинотеатр станет многофункциональным культурным центром для молодёжи.

«Сейчас  успешно в городе функционирует Дом молодёжи на улице Орликовой, - отмечает Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - По некоторым направлениям молодёжной политики в Мурманске просто произошёл прорыв. Это направление сегодня занимает лидирующие позиции в стране, но материально-технической базы существующего Дома молодёжи объективно недостаточно. Стоит задача создать материально-техническую базу, которая позволит ещё на десятилетия вперед развивать молодёжную политику в областном центре».

Согласно букве закона, в объектах культурного наследия проектные работы могут вести только специальные организации, имеющие соответствующее разрешение. В столице Заполярья конкурс на реконструкцию бывшего кинотеатра выиграла компания из Санкт-Петербурга, которая имеет большой опыт в этой сфере.

«Компания лицензированная, которая может работать с такими уникальными зданиями, с объектами культурного наследия,  - замечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Они внимательно оценили  фактическое состояние здания кинотеатра «Родина». Конечно, оно непростое. Поэтому мы будем обсуждать, какие они видят перспективы, в том числе, насколько они согласны с нашими выводами по направлению реконструкции».

Основная задача большой реконструкции - разместить в «Родине» универсальный зал-трансформер на более чем 400 зрительских мест и оборудовать несколько аудиторий для занятий и репетиций. На новой сцене будут проводить концерты и торжественные собрания и, конечно, играть в КВН.

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