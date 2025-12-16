«Родине» подарили «Код солнца», освободив её от многолетнего забора

Здание бывшего кинотеатра «Родина» - место, где встретились величественное прошлое и искрящееся будущее. Сейчас здесь Центр научно-технологического творчества со старым названием «Родина».

Этот исторический памятник был создан по проекту Виктора Калмыкова. Он также выступил автором проекта «Сатурний» - города будущего в воздухе, который должен был, как кольцо, опоясать планету. Сейчас фантастические идеи советского архитектора воплотились внутри открывшегося пространства «Родина».

На потолок открывшегося мини-музея транслируется сгенерированное изображение, отсылающее к космосу. Этой же идеи с кольцами будет посвящён и будущий мурал, который появится к открытию. А пока для 300 ребят, которые уже поступили на обучение в Центр научно-технологического творчества, открыта выставка «Родина 2125». Вдоль стен входа встречают исторические фотографии здания, оживающие, если поднести экран мобильного.

Екатерина Рассказова, директор Центра научно-технологического творчества «Родина»: «С этой фотографии вам обязательно фотографии помашет мальчик».

Дальше посетителей встречают артефакты - реальные свидетели прошлого времени: билеты за 5 рублей, «срочный груз» - железные ящики с плёнками киноленты, которые доставляли для северного зрителя. К слову, первым фильмом, показанным в кинотеатре «Родина» в 1948 году, стал «Поколение победителей». Бабины с плёнками чаще всего доставлялись по железной дороге, которая сыграла не последнюю роль для кинотеатра.

Екатерина Рассказова, директор Центра научно-технологического творчества «Родина»: «Данные рельсы являлись частью истории этого здания. Их использовали для возведения окон и перекрытий при строительстве кинотеатра».

Оживающие фотографии, интерактивное управление, артефакты станут точкой отсчёта для будущих проектов юных изобретателей, которые начали онлайн-обучение с преподавателями.

Образовательная программа предполагает повышенный уровень сложности и состоит из более чем 20 направлений в области IT-технологий, науки и креативных индустрий. Преподаватели прошли всероссийский конкурсный отбор и спецпрограмму переподготовки.

Фактически, здание готово. Исторический облик восстановлен. Но большое открытие всё-таки пришлось перенести из-за сорванных поставок сложнейшего технологического оборудования и масштабности проекта реконструкции в целом.

Полностью открыть «Родину» планируют в феврале 2026 года. Много лет здание стояло огороженное забором, но уже каждый желающий может полюбоваться возрождением истории. Снаружи «Родина» сохранила свою исконную величественность – классический постконструктивизм с колонами, восьмиугольными окнами. Удалось сохранить и балконы, добавив массивного остекления. Однако, по масштабному проекту вся улица получит новую жизнь. И здесь тоже работы идут к своему логическому завершению.

Открыть пешеходную улицу планируют до конца года. А 19 декабря откроется сквер, где расположился каток.

Здесь объём работ был не такой масштабный, как в проекте «Родины», однако тоже существенный. Замена, вынос сетей, которые проходят под улицей, и специальная технология укладки, которую важно соблюсти в условиях северной зимы. А пока же до открытия двух значимых объектов здесь уже есть чем любоваться. Речь о новом экспонате, который теперь украшают центр города. Возле «Родины» со стороны стадиона профсоюзов расположился уникальный арт-объект «Код солнца». Скульптура сплетена мастерами вручную, в Мурманск из Санкт-Петербурга сферу доставляли разделённую на две части, потом всё соединили и подключили светодиоды. «Код солнца» реагирует на космические сигналы и превращает их в свет и звук с помощью специальной программы.

Аудиовизуальная инсталляция при должном уходе будет ещё долго украшать исторический центр города, ведь создатели учли суровую северную погоду. А ночью звук инсталляции автоматически будет становится тише для комфорта жителей.