Родион Сторчак, юный мурманчанин, узнал у Андрея Чибиса о его любимом герое в детстве

И сегодня вопросы главе региона задаёт Родион Сторчак, ученик курсов журналистики «Академия телевидения». И начал он своё ответственное интервью с серьёзного вопроса: «Был ли у Вас в детстве любимый герой или персонаж, на который Вы бы хотели быть похожи?»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продолжает принимать участие в программе «Здесь вопросы задаю я!».

Формат нового проекта телекомпании «Арктик-ТВ» и ИА «СеверПост» - интервью, а интервьюерами выступают не опытные ведущие, а юные северяне. Это ученики курсов журналистики «Академия телевидения», которые осваивают азы профессии.

И сегодня вопросы главе региона задаёт Родион Сторчак, ученик курсов журналистики «Академия телевидения». И начал он своё ответственное интервью с серьёзного вопроса: «Был ли у Вас в детстве любимый герой или персонаж, на который Вы бы хотели быть похожи?»

- Гагарин, - ответил Андрей Владимирович.

- А почему? Что Вам в нём нравилось?

- Потому что он первый полетел в Космос. Он был мощный, смелый. … Он служил в Мурманской области.

Выпуски нового проекта будут выходить по средам на сайте «СеверПост» и в эфире телеканала «Арктик-ТВ».

Проект программы «Здесь вопросы задаю я!» реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.