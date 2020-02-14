«Родитель 1» и «родитель 2» - бесовщина какая-то

Владимир Путин поддержал поправку в Конституции, которая бы зафиксировала понятие брака, как союз мужчины и женщины, заверив участников рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Президент заверил, что пока он остаётся главой государства, то в России не появится понятие «родитель 1» и «родитель 2».

Редакция «Арктик-ТВ» решила узнать, а как к понятию «семья» относятся представители Православной церкви, обратившись к митрополиту Мурманскому и Мончегорскому Митрофану. И надо ли вносить поправки в Конституцию?

Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский: «Возмущает сама постановка вопроса, что мы вынуждены теперь в Конституции прописывать, что дважды два четыре и Волга впадает в Каспийское море. Давайте пропишем. Это наша традиция, это то, что прописано фундаментальной духовностью. В наше время – время пропаганды неведомых нам каких-то ценностей, мы должны отвечать на такие дурацкие вопросы, отвечать: «Что такое семья?». Это союз мужчины и женщины, папы и мамы, родных людей, которые со мной, в моей памяти, как бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка и никого там другого нет».