«Родитель PRO» - в трудных условиях самоизоляции нужна поддержка юным северянам

Как не деградировать в самоизоляции и как не надо начинать утро. Мурманский проект для приёмных семей «Родитель PRO» продолжает работать. Правда, теперь с оглядкой на сегодняшнюю реальность. Чтобы не подвергать никого опасности северян, встречи с подростками проводятся в онлайн-режиме.

Проект «Родитель ПРО» направлен на укрепление связей в приёмных семьях. Родителям и детям дают практические знания и навыки по правильному общению друг с другом. Тренинги - не обязательные, но, тем не менее, пользуются успехом. То и дело семьи, в которых есть приёмные дети, обращаются к специалистам.

Сергей Балмасов, председатель мурманской региональной общественной организации «Заполярье без сирот»: «Главная цель проекта - поддержать, психологические консультации. Повысить уровень компетенции, навыков при воспитании детей. Это обучение. У нас проходило несколько блоков обучающих. И ещё один момент - научить выстраивать правильные взаимоотношения с разными институтами поддержки, которые уже есть в обществе. Например, у нас есть областные центры сопровождения, городские центры, у нас есть медицинские организации, которые помогают. У нас есть юридическая поддержка, медицинская. И одна из задач проекта - познакомить родителей с теми возможностями, которые сегодня есть».

Работают специалисты не только с родителями. Есть и программа для детей. Она называется «Живи». Координаторы - молодые люди, студенты - им проще найти общий язык с ребятами от 12 до 16 лет. Именно они - целевая аудитория молодёжного проекта. Ребят учат добиваться успеха и правильно расставлять приоритеты в жизни. Сейчас с молодёжью работают в основном по удалёнке. Для этого ведущие организовывают встречи в онлайн-режиме. Их юные друзья по другую сторону экрана рассказывают, что нового у них в жизни, делятся впечатлениями и распорядком дня.

Александра Казанова, координатор проекта «Живи»: «Сегодня мы планируем поговорить с детьми на тему деградация и с чего она начинается. Потому что это очень актуально сейчас. Расслабиться и забыть все уроки, которые мы проходили весь год, сегодня легко. А мы этого не хотим».

Общение проходит в дружеской атмосфере. Это не скучные лекции и не выматывающие занятия. И такой формат детям нравится. Клуб «Живи» они воспринимают как свою вторую семью. Охотно делятся переживаниями, рассказывают о личных победах, а позитивные изменения в их жизнях становятся дополнительной мотивацией для дальнейшего развития.