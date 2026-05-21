Родители и представители родительских комитетов обсудили тему школьного образования депутатом Государственной Думы от ЛДПР Марией Харченко

Участники говорили о том, как домашние задания влияют на здоровье, о сне и свободном времени детей.

Вопрос перегрузки школьников ранее поднимал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Инициатива решения этой проблемы была поддержана, однако для её реализации необходимо собрать информацию с мест.

Мария Харченко, депутат Государственной Думы РФ от партии ЛДПР: «Мы решили выйти к жителям нашей страны - от глубинки до Москвы, чтобы понять, что действительно нужно школьникам, родителям и учителям для того, чтобы разгрузить детей и сделать домашние задания эффективными».

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе: «И после того, как мы это все аккумулируем, что-то ляжет на стол к председателю, к нашим депутатам в Государственной Думе, которые уже будут выходить на федеральный уровень с изменением законопроекта, в том числе, о том, чтобы снизить нагрузку школьникам».

Родители выразили обеспокоенность поведением детей и необходимостью платить за дополнительные занятия.

Маргарита Абдурахманова, председатель благотворительной организации «Радуга»: «Самые важные, нужные проблемы образования детей многодетных семей, неполных семей, но сегодня это очень актуальная, важная проблема. Дети себя ведут не так, педагоги обижены. Очень многие родители недовольны тем, почему с родителей берут деньги и просят оплату, за какие-то спортивные секции».

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе: «Проблема очень большая в том, что родителям приходится нанимать репетиторов. Это бьёт по кошельку семей. Я уточнил по видеоконференцсвязи, один час репетитора стоит 900 рублей. Если репетитор приходит очно или ребёнок идёт заниматься с ним, то 2,5 тысячи. Например, сотрудники, которые работают у меня, тратят 20 тысяч в месяц на репетитора. Это большие деньги».

Мурманское региональное отделение партии ЛДПР собирает реальные истории семей. По итогам круглого стола обращения будут направлены в профильные ведомства.