Кировчанка Юлия Мельникова стала двукратной чемпионкой России по горнолыжному спорту
Родители из ЗАТО Александровск приняли активное участие в написании пробного экзамена по русскому языку

Процедура в закрытом городе ничем ни отличается от проведения экзамена на любом другом населённом пункте.

Рамки с металлодетекторами, подтверждение личности, сопровождение к месту проведения экзамена. И все эти процедуры под строгим контролем организаторов на площадке и онлайн-наблюдателей. Словом, вся процедура тестирования для родителей выглядит также, как и для школьников. Но сегодня ЕГЭ – пробный экзамен по русскому языку детям и взрослым предстоит писать вместе.

Сулпан Григорьева, участник акции «Сдаём на все 100 вместе с родителями», г. Гаджиево: «Снова в школу, снова экзамены. ЕГЭ я не сдавала, но мандраж есть, но ничего страшного не случится».

Всероссийская акция, благодаря которой мамы и папы могут пройти путь своего ребёнка, для этого и разработана: помочь и взрослым, и выпускникам справиться с волнением. Именно об этом накануне Данил и разговаривал с мамой, которая решила поддержать сына своим участием в написании пробника.

Данил Григорьев, учащийся 11 класса, г. Гаджиево: «Хотелось понять, в каких условиях ребёнок находится. Пришёл, посмотрел, что всё не так уж и страшно, что нечего переживать и ребёнку, в том числе, постарался успокоить его, так скажем».

Условия комфортные: организаторы не только провожают участников до места проведения экзамена, но и стараются помочь на каждом этапе, например, чтобы избежать возможных ошибок в бланке. Соблюдение правил – важная составляющая любого ЕГЭ.

- Во время проведения экзамена запрещается выносить из аудитории письменные принадлежности, разговаривать, пересаживаться, обмениваться материалами и предметами. В случае нарушения порядка вы будете удалены с экзамена.

Старшеклассники спокойны, уровень подготовки к русскому языку достаточен для уверенности в собственных знаниях. Для психологической поддержки достаточно опыта взрослых.

Артур Дзюба, учащийся 11 класса, г. Гаджиево: «Есть ощущение, что меня поддерживают, ведь когда родной человек рядом, всегда спокойнее на душе».

Людмила Дзюба, участник акции «Сдаём на все 100 вместе с родителями», г. Гаджиево: «Он мне давал советы, просил успокоиться. Но это плохо работает, пока на себе это не прочувствуешь. А так, с сыном настраиваем друг друга на позитивный результат и надеемся, что всё будет хорошо».

Родителям на выполнение тестов отводится всего 30 минут, здесь задача не проверить знания мам и пап, а дать им возможность убедиться в том, что задания решаемы.

Анна Марусиченко, участник акции «Сдаём на все 100 вместе с родителями», г. Полярный: «Детям, наверное, будет полегче, так как они учатся ежедневно, язык изучают. Мы с какими-то моментами в жизни не сталкиваемся, поэтому где-то возникают сложности. На самом деле, мне понравилось, интересная акция».

Татьяна Шастова, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Родителям рекомендую участвовать в таких акциях, потому что сразу понятно, что детям сложно. Сложно и нам – окунаешься во все эти впечатления, которые были много-много лет назад, но волнение остаётся».

Больше 60 взрослых, в числе которых были мамы и папы выпускников, так и педагоги, общественники и представители администрации ЗАТО Александровск приняли участие в акции «Сдаём на все 100 ЕГЭ вместе с родителями».

Результаты, в отличие от старшеклассников, они могли узнать сразу по завершению экзамена.

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
