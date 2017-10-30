Родители Леры Пайкачевой благодарят земляков за поддержку

Хорошая новость от подопечной » телередакции «Арктик-ТВ» благотворительного проекта «Море доброты». Срочный сбор на покупку дорогостоящего лекарства для Леры Пайкачевой закрыт. Родители девочки благодарят земляков за поддержку.

Напомним, годовалая малышка - герой телевизионного проекта «Море доброты». Неделю назад на «Арктик-ТВ» мы рассказали о редком заболевании, из-за которого девочка может погибнуть. Пока решается вопрос с операцией, а ей требуется трансплантация костного мозга, жизнедеятельность органов поддерживает дорогостоящий аппарат. Именно на его покупку мурманчане и помогали собирать деньги.

В прошлый раз мы упоминали о том, что в ситуацию уже вмешался региональный Минздрав. Лекарством семью пообещали обеспечить… Однако, сроки были неопределёнными, инъекции же требовалось делать бесперебойно. Пайкачевы продолжали приобретать препарат за свой счёт.

И вот, наконец, медикаменты поступили в мурманскую больницу.

- Отклик был очень огромный, я была очень рада, - делится своей радостью Александра Пайкачева, мама Леры. – Раз люди верят, то мы верим, не опускаем руки.

Собранные средства, которые не успели потратить, а это более 150 тысяч рублей, будут теперь «заморожены» до следующего сбора. Он, к сожалению, будет куда сложней, так как Лере требуется трансплантация костного мозга, операция планируется на начало 2018 года.

- Операция будет бесплатная - по квоте. Дорогие лекарства и химиотерапия, - рассказывает Александра Пайкачева, мама Леры. - Врачи хотят использовать препараты, которые не оплачивает наше государство.