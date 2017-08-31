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День за днём с «Арктик-ТВ»31.08.17 19:30

Родители мурманских школьников отправились за букетами

К первому сентября родителям школьников предстоит изрядно потратиться. Форма, ранцы, канцтовары - и это далеко не полный список всего, что нужно будет купить в преддверии нового учебного года. Ещё одна статья обязательных трат – букеты для любимых учителей.

День знаний - праздник для родителей школьников не всегда бывает радостным. Вместо душевного подъёма - озабоченные лица мам и пап, подсчитывающих в уме, сколько уже потрачено на форму, рюкзаки и другие атрибуты счастливой школьной поры. Необходимо в этой гонке по торговым центрам внести в смету расходов семейного бюджета и цветы. Средний чек в одной из крупных сетей цветочных магазинов, например, от 800 до полутора тысяч рублей.

Есть и хризантемы, и экзотичные южные орхидеи. Однако, особой популярностью пользуются розы или букеты, в составе которых присутствуют эти цветы. Деньги в непростом деле охоты на букет – лишь часть вопроса. Не менее важно успеть в этой гонке. Очереди к флористам выстраиваются, как правило, за несколько суток до Дня знаний. Большинство цветочных магазинов непосредственно 1 сентября работают только на выдачу заказов. К этому времени у флористов кончается товар, а спохватившихся за час до линейки клиентов, может ждать разочарование: собирать букеты будет просто не из чего. Им придётся довольствоваться либо тем, что останется на витринах, либо нести на День знаний живое растение в горшке.

- Судя по вчерашнему и сегодняшнему дням, люди берут и букеты, и отдельные цветочки, и горшочки с цветами берут, - рассказывает Елена Фёдорова, флорист. – Многие не знают, что дарить, так как у них дети идут первый раз в первый класс.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 131.08.17 21:58 - МаринаСегодня купила два букетика для детей, всё обошлось в 2,4 тысяч рублей для двоих. И жалко денег, их бы на другое потратить, а могут в школе обидеться.
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Последние комментарии

Марина
31.08.17 21:58
Сегодня купила два букетика для детей, всё обошлось в 2,4 тысяч рублей для двоих. И жалко денег, их бы на другое потратить, а могут в школе обидеться.
Комментарий к новости:Родители мурманских школьников отправились за букетами
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