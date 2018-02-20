Родители влезли в шкуру детей

Так ли страшен ЕГЭ, как о нём рассказывают? Можно ли пронести на экзамен шпаргалку? Ответы на эти вопросы родители школьников смогли узнать из первых уст.

Единого госэкзамена боятся не только школьники, но и их родители. В глазах мам и пап он страшней вдвойне, потому что многие из них не имеют представления о том, как проходит эта процедура. Для того чтобы успокоить взрослых, Рособрнадзор уже второй год подряд организует всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в которой могли принять участие все желающие.

В Мурманской гимназии № 2 экзамен по русскому языку провели «понарошку», но все правила настоящего испытания соблюли по-настоящему. Участники процесса сдали телефоны и прошли проверку металлодетектором. Всё это делалось для того, чтобы родители учащихся смогли почувствовать себя на месте своих чад. С собой можно взять только паспорт, ручку и знания.

Учителя раскрыли конверт с контрольно-измерительными материалами и отвели на выполнение всех заданий всего 30 минут. В условиях абсолютной тишины родители, уткнувшись в раздаточные материалы, отвечали на вопросы, не предпринимая никаких попыток что-то списать. Все они пришли сюда, чтобы проверить свои знания.

- Я думаю, что родители, побывав на месте своих детей, приняв участие в тренировочном экзамене, смогут успокоить своих детей и рассказать им, что не так всё так страшно, - говорит Лариса Терехова, руководитель пункта проведения ЕГЭ № 902. – Согласитесь, на экзамен пришли родители, они тоже волнуются, так как не могут знать содержание КИМ. Естественно, дети их тоже не знают, но ребят к этому тоже надо готовить.

Для каждого из участников «репетиции» экзамена это событие стало отличным опытом и возможностью посмотреть на своего ребёнка со стороны, испытать те ощущения, которые каждый школьник будет чувствовать, сидя за партой один на один с заданием.