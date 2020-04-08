День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.04.20 19:30
Родительское собрание состоится в Сети
Министерство образования Мурманской области проведёт онлайн-собрание для родителей школьников через официальную группу «ВКонтакте».
Первая встреча пройдёт уже в эту пятницу, 10 апреля, в 17.00. Говорить будут о качества образования в условиях дистанционного обучения и трудностях, с которыми столкнулись в первые дни удалёнки и педагоги, и ученики.
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Последние комментарии
NOUDIMON
08.04.20 12:28
Вылечили? Скорее всего, они выздоровели! Сами.
Комментарий к новости:Хорошая новость: в Мурманской области ещё трёх пациентов вылечили от CОVID-19
Сергей
06.04.20 16:03
Мне так и не ответили на вопрос
Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
Комментарий к новости:Здоровым людям маска не нужна!
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