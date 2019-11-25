Родиться читателем!

В преддверии Дня матери снежногорские библиотекари наведались в роддом, чтобы поздравить молодых родителей с праздником и подарить полезные издания в рамках акции «Рождён читателем».

В семье Ширяевых из Гаджиево пополнение – на свет появился малыш. Молодые родители пока не дали мальчику имя, ищут подходящее. Но мама Яна уже точно знает, как будет воспитывать парня – читать сказки и рассказы. Поэтому подарок - книги, от сотрудников городской библиотеки пришёлся очень кстати. Семья уже второй раз становится участником акции «Ты родился читателем».

Анна Кузьменко - мама со стажем, совсем недавно у неё на свет появилась третья дочка. Среднему ребёнку всего годик, она активно познает мир, красочные книги девочка старательно рассматривает и изучает.

Место на книжной полке семьи Кузьменко теперь займёт ещё пара полезных изданий – энциклопедия для родителей и книга для чтения малышам.

Акция от библиотекарей Снежногорска существует уже больше десяти лет, её участниками стали мамы из большого ЗАТО и Заозерска.

«Сейчас наглядно видно, что очень много родителей, и не только мамы, но и папы, активизировались, - отмечает Ирина Кольчевская, заведующая отделом «Мир детства» городской объеденной библиотеки «Центр-Книга» (г. Снежногорск). – Они приходят с маленькими детками, видна эта преемственность – люди соскучились по хорошей литературе. Компьютеры – это хорошо, но ребёнку нужно посидеть рядом с мамой, с папой и полистать замечательную книжку».

Интерес к литературе со временем может превратиться в хобби – написание собственных произведений. Юных литераторов и иллюстраторов приглашают для участия в традиционном конкурсе детской и семейной рукописной книги, заявки и материалы уже принимают в библиотеках ЗАТО Александровск.