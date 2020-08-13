Родниковая вода с душком нефтепродуктов не нравится северянам

Жители Мурманской области стали сообщать о том, что родник, расположенный в восьми километрах от аэропорта Мурманск загрязнён нефтепродуктами, вода из природного источника для употребления непригодна. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась на место, чтобы выяснить подробности происшествия.

В ряде региональных СМИ появилась информация о том, что неизвестные загрязнили горюче-смазочными продуктами родник на восьмом километре дороги в аэропорт Мурманск. Наличие характерной маслянистой плёнки на поверхности воды не на шутку взволновало пользователей соцсетей. Ведь к источнику ежедневно приезжают десятки северян.

Людмила Аверина: «Мы пользуемся этой водой очень давно, лет 15, и каждый месяц за ней приезжаем».

Явного радужного налёта на поверхности ручья мы не увидели, а судя по тому, что желающих набрать воду из ключа не уменьшается, то её качество устраивает многих, хотя загрязнение не исчезло бесследно.

- Вот видите, плёнка на воде, вон она, - говорит Людмила Аверина. - Вы думаете, что её нет? Грязь с дороги наносит.

Действительно, родник расположен в нескольких метрах от оживленной автотрассы, на которой сейчас проводятся ремонтные работы, поэтому потребители природной водички полагают, что нефтепродукты каким-то образом могли попасть в грунтовые воды. Специалисты Общественного народного фронта только поддерживают такое внимательное отношение и бдительность неравнодушных жителей к природным ресурсам. Ведь проблемы с загрязнением водоёмов в нашем регионе действительно есть.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области: «У нас активисты проверили ряд населенных пунктов и проблемная ситуация была отмечена в Североморске, в Ревде и в Заозерске. Там была страшная картина: нефтепродукты разливались в тару, бесхозные бочки. которые были разбросаны на большом расстоянии».

Сейчас в этих населенных пунктах приняты все меры для предотвращения дальнейшего загрязнения.

Что же касается родника на автодороге к аэропорту, то журналисты «Арктик-ТВ» лично рискнули проверить её качество.

Эллина Ким, корреспондент «Арктик-ТВ»: «На свой страх и риск решила испробовать воду. Никаких видимых изменений в ней нет, а на вкус она не отличается от обычной. Но точную оценку качества могут дать только специалисты».