Родное поле подарило ХК «Мурман» долгожданную победу

ХК «Мурман» начал заключительную в этом сезоне серию домашних игр. Сказать, что клуб в этом году преследовала удача, значит слукавить. Побед было, мягко говоря, немного, но дома, как говорят и стены лечат.

На первом матче серии, впрочем, открыли счёт всё же гости. Хоккеисты команды из Кирова «Родина» забили гол на 11 минуте. Чуть позже соперники закатили мурманским спортсменам ещё один мяч в ворота. Ледовые дружины ушли на перерыв со счётом 1:2 в пользу «Родины».

На скорость игры заметно повлияла метель, казалось, что хоккеисты бегают не по льду, а по снежному полю. Во втором периоде игра оказалась не менее интересной. «Мурман» вырвался вперед и до конца матча удерживал лидерство, команды при этом не переставали атаковать. На последних минутах кировчане умудрились забить нашим, немного подпортив впечатление от домашнего выступления «Мурмана». Но на окончательный результат матча это уже не повлияло. Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу наших хоккеистов.

Следующий домашний матч состоится 20 февраля. «Мурман» сыграет с клубом «Строитель» из Сыктывкара. Начало игры в 18.30.

Александр Кротов главный тренер ХК «Мурман»