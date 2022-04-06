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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.22 19:30

«Родные люди» покоряли жюри и зрителей со сцены областного Дворца культуры

Мамы и папы, братья и сестры, сыновья и дочери доказали, что талант – это тоже дело семейное.

Технику фланкировки, которую можно назвать искусством, Андрей Ростовцев продолжает постигать до сих пор. Очаровался казачьим залихватским оружием он разом, когда впервые услышал характерный свист, издаваемый нагайкой при взмахе.

Андрей Ростовцев, Туломское хуторское казачье общество, п. Тулома: «Когда ты берёшь нагайку, то понимаешь, что она может достаточно серьёзно тебе навредить, когда пытаешься ею вращать в определённых движениях, как оружием, как средством для достижения какой-то цели. Это ударная техника».

К своему увлечению пристрастил и молодого казака – собственного сына Ярослава. Он для выступления во Дворце культуры имени С.М. Кирова предпочёл шашку, однако, оба оружия в руках мальчика выглядят весьма гармонично.

Ярослав Ростовцев, Туломское хуторское казачье общество, п. Тулома: «Также я хорошо владею нагайкой: ею, как и шашкой, хорошо делать фланкеровку».

Семья Ростовцевых не только завоевала 1-е место, но и стала обладателем специального диплома «Традиции хранить и умножать», посвященного году культурного наследия народов России.

Остальные участники ежегодного фестиваля «Родные люди» для своих концертных номеров выбрали более традиционные виды искусства: вокал, хореографию, театр. Главное условие участия в конкурсе – это то, что артисты в дуэте должны быть родственниками, степень родства - принципиального значения не имеет.

Ксения Семиглазова, методист отдела реализации культурных проектов ДК имени С.М. Кирова, г. Мурманск: «Этот фестиваль даёт нам понять, в первую очередь, что творчество рождается в семье. Творить мы чаще всего начинаем по примеру своих родителей, вырастаем в семейном кругу и творим».

Творческие дуэты прибыли из разных уголков Мурманской области: от Полярных Зорей до Заполярного. В каждой номинации жюри отметило лучших. Победители и призёры получили грамоты, призы и несмолкаемые аплодисменты зрительного зала.

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