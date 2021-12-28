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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.21 19:30

Родные моряков судна «Онега» в храме Спас на Водах почтили память погибших

Ровно год прошёл со дня трагической гибели экипажа траулера «Онега». В тот страшный день на борту находились 19 человек - спасти удалось лишь двух. Сегодня родные моряков в храме «Спас на Водах» почтили память погибших.

В мурманском храме Спас на водах провели траурную службу – её участниками стали родные и близкие трагически погибших членов экипажа ярусолова «Онега». С момента рокового крушения судна прошёл год, однако, раны на сердцах родственников моряков до сих пор не затягиваются.

Наталья Проняева, мама погибшего палубного практиканта Юрия Проняева: «Мы ждём поднятия судна, надеемся, что судно поднимут. Он мне раньше звонил и говорил, что судно очень дряхлое, нам, говорит, Новый год бы встретить дома».

Во время крушения судна в Баренцевом море погибли 17 членов экипажа. С тех пор родственники погибших добивались от администрации Мурманска увековечивания памяти моряков. Однако в ответ получили совсем не то, чего ожидали.

Людмила Тимербаева, мама погибшего матроса Владимира Тимербаева: «Около месяца тому назад мы обратились с просьбой к администрации города Мурманска, чтобы нам разрешили на Новый год поставить ёлочку 20 сантиметров высоты, деревянная ёлочка с деревянными игрушечками. Там у меня сын, мой ребёнок. Хотелось ёлочку и стихотворение в рамочке, как у «Курска». На днях пришёл ответ от Доцник, это исполняющая обязанности главы, с рекомендацией установить стихотворение и ёлочку около якоря».

Временный мемориал установили в храме Спаса на Водах, куда родственники погибших смогут прийти и почтить память моряков. Пробудет здесь знак до середины января. Вскоре его обещают заменить на постоянный – бронзовый. Но это инициатива мурманского духовенства, вопрос с основным монументом по-прежнему не решён. 

Андрей Амелин, протоиерей, настоятель морского храма Спас на Водах: «Важно иметь место, где можно помолиться и вспомнить своего близкого, то место, которое было близко к его работе, его службе. Морской храм очень близок морякам, здесь всегда моряки молятся, поэтому я считаю, что в храме нашем можно разместить бронзовую табличку с именами. Сестры очень хотели, понятно, братья и сестры, но обычно сердце матери особо болит, сердце жены особо болит – они очень хотят видеть их имена».

Остаётся надеяться, что администрация города проявит сочувствие к родственникам погибших моряков и всё-таки выполнит свои обещания.

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