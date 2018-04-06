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День за днём с «Арктик-ТВ»06.04.18 19:30

Родные, умершей от гриппа 15-летней мурманчанки, ставят неутешительный диагноз врачам

Родители и родственники погибшей от гриппа 15-летней девочки рассказали журналистам «Арктик-ТВ»,  при каких обстоятельствах умерла их дочь и хотят наказать виновных в её смерти.

15 летняя девочка Лиза, которую врачи лечили от ОРВИ, умерла в реанимации от пневмонии. Родственники девочки хотят наказать медиков, которые не провели своевременную диагностику и не оказали должную помощь. Журналисты «Арктик-ТВ» выясняли  обстоятельства разыгравшейся трагедии.

Жизнь 15-летней Лизы оборвалась внезапно. Врачи, которые, лечили её от ОРВИ, не провели надлежащую диагностику и спустя всего 4 суток после первых жалоб на недомогание, девочка умерла в реанимации. 23 марта, в дни школьных каникул, у Лизы был день рождения, беды ничего не предвещало. Папа подарил дочери попугая Кешу, а мама специально взяла отпуск, чтобы провести эти дни всей семьей. Через некоторое время после торжества девочка пожаловалась родителям на плохое самочувствие.

- У неё английский должен был вечером быть, - вспоминает Светлана Пинигина, мама погибшей девочки. – Мы ещё подумали, что, может быть, пока идут каникулы, дочь  не хочет на английский идти. Мы сказали репетитору, что посидим дома, что девочка неважно себя чувствует. У неё было недомогание, я думала, что, может, не выспалась,  так как день рождения мы много  ходили, разговаривали целую ночь.

Позже у девочки появились признаки простуды: насморк и першение в горле. Светлана Пинигина, мама Лизы, решила понаблюдать болезнь в динамике. При этом она лечила девочку спреями от кашля, но самочувствие у дочери ухудшалось, Лиза стала жаловаться на боль в груди. Светлана вызывала бригаду скорой помощи, обращалась к педиатру. Но, несмотря на жалобы девочки, медики не посчитали нужным назначить дополнительную диагностику.

Бригада скорой помощи поместила девочку в реанимацию только после того, как у неё появилась отдышка и посинел кончик носа. Вскоре родители узнали, что их дочь скончалась. Выяснить у медиков, почему умерла Лиза и где она теперь находится, оказалось непросто.

- Где мой ребенок? Что случилось? – спрашиваю я, а в ответ: - Мы не знаем, мы только заступили...

После результатов вскрытия выяснилось, что Лиза перенесла грипп, который дал осложнения на лёгкие и надпочечники. Если бы её вовремя обследовали и назначили соответствующее лечение, то трагедию можно было бы избежать, считают родные.  

- Я хочу сказать, что, во-первых, не было уделено должного внимания  моей сестре участковым врачом, - отмечает Мария Пинигина, сестра погибшей.

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