Рок-группа «Аквилон» потеряла своего лидера

В Кировске после болезни в возрасте 40 лет ушёл из жизни лидер рок-группы «Аквилон» Антон Мельников.

Группа «Аквилон» существует более 25 лет. За это время коллектив принял участие во многих фестивалях Мурманской области и прославился в среди любителей рок-музыки, не только как исполнитель каверов «Арии», но и песен собственного сочинения. Любопытный факт, в 2001 году музыканты отправили свою композицию «Где-то там» на конкурс «Евровидение», но попасть на шоу у музыкантов «Аквилона» не получилось.