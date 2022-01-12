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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.22 19:30

Роковой поход в ближайший магазин, или Скользкая ступенька до больницы довела

Обыденный поход в магазин у дома стал для северянки роковым. Многонедельные больничные ей обеспечены. Из-за халатности сотрудников, женщина упала на заснеженные ступени торговой точки. В итоге - гипс. Кто теперь ответит за утраченное здоровье, попыталась разобраться съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Северянка Виктория Легалова рассказывает о событиях минувшего воскресенья содрогаясь. Говорит, знала бы об этом, ни за что бы не пошла в тот злополучный вечер за хлебом в магазин, который расположен по улице Героев Рыбачьего, 40а. Все случилось мгновенно. На скользком и нерасчищенном крыльце девушка не удержалась и растянулась. Потом как в тумане: окровавленная рука, перелом со смещением и гипс.

Виктория Легалова, жительница Мурманска: «Чувствую себя очень плохо: голова кружится, давление на фоне таблеток, пью обезболивающее. Болит рука, не сплю вторую ночь. Два дня не сплю».

О происшествии знают и сотрудники сетевого магазина. Только ситуация ничему их не научила. Вход в магазин буквально завален снегом. О безопасности здесь говорить сложно. Ведь для пенсионера, например, наледь на ступеньках несёт большую угрозу, так как избежать травм здесь действительно сложно. Что же касается Виктории, то она намерена добиваться справедливости.

Виктория Легалова, жительница Мурманска: «Буду писать заявление в полицию и вести дело до конца. Сейчас я своему ребёнку 7 лет не могу ничего сделать. Ни за собой ухаживать не могу, ни за ребёнком».

Представители торговой точки ответственность с себя не снимают. Зима снежная с уборкой справляться сложно…

Возможно, руководителям торговой точки и пострадавшей удастся разойтись мирно, не доводя дело до судебных разбирательств, девушка сможет получить компенсацию. Только вот потерянное здоровье не заменят никакие деньги.

Зимой такие ситуации, не редкость. Горожанам стоит быть внимательнее и почаще смотреть под ноги.

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