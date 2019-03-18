Роман Глек, член молодёжной палаты Мурманской области, избивает женщину в кальянной

Региональная интернет-площадка «СеверПост» опубликовала видео с камер наблюдения, снятое в мурманской кальянной «1916» в ноябре 2018 года. На кадрах хорошо видно, как молодой человек жестоко избивает девушку.

По информации редакции, мужчина, истязающий женщину, владелец увеселительного заведения и популярного паблика в соцсети «ВКонтакте», член молодёжной палаты Мурманской области Роман Глек. На записи, оказавшийся в распоряжении «СеверПоста», видно, как молодой человек несколько минут бьет кулаками и даже душит свою жертву.

По предварительной информации, девушка получила многочисленные ушибы и переломы, она была доставлена в лечебное учреждение.

В полиции не подтвердили, но и не отрицают наличия уголовного дела в отношении Романа Глека.

И пока выпуск новостей готовился к выходу в эфир, в редакции телеканала «Арктик-ТВ» появился документ, который подтверждает информацию, что на видео действительно Роман Глек, что именно он нанёс телесные повреждения молодой девушке. Такое заключение дала судебно-медицинская экспертиза в отношении пострадавшей.

Мы приведём некоторые выдержки из документа, в той части, где описаны обстоятельства дела: «Глек Роман, находясь в помещении кальянной «1916» в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на причинение боли и телесных повреждений нанёс не менее одного удара, причинив физическую боль и телесные повреждения, которые расцениваются как причинившие средней тяжести вред здоровью».

В перечне повреждений - ряд кровоподтёков и перелом ребра. Эксперт оценивает, что было нанесено как минимум 11 травматических воздействий. Это, безусловно, нанесло вред здоровью потерпевшей, имя которой мы не разглашаем, и повлекло её моральные страдания.