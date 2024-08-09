Роман Харлым и Мария Смирнова: о пожароопасном сезоне-2024

В лесах Мурманской области на территории Мурманского, Кольского, Печенгского, Мончегорского, Ловозерского, Кировского, Кандалакшского, Зашейковского, Ковдозерского и Терского лесничеств введены с 7 августа текущего года ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, также проведения в лесах определенных видов работ.

Но не стоит забывать в это время и о том, что и дома может возникнуть пожар.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Роман Харлым, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску, и Мария Смирнова, старший инспектор этого же отдела, рассказывают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, о профилактике возгораний, о проверках учебных заведений в преддверии нового учебного года и мест общего пользования.