День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.24 12:00
Роман Харлым и Мария Смирнова: о пожароопасном сезоне-2024
В лесах Мурманской области на территории Мурманского, Кольского, Печенгского, Мончегорского, Ловозерского, Кировского, Кандалакшского, Зашейковского, Ковдозерского и Терского лесничеств введены с 7 августа текущего года ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, также проведения в лесах определенных видов работ.
Но не стоит забывать в это время и о том, что и дома может возникнуть пожар.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Роман Харлым, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску, и Мария Смирнова, старший инспектор этого же отдела, рассказывают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, о профилактике возгораний, о проверках учебных заведений в преддверии нового учебного года и мест общего пользования.
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Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
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