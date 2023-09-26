Роман Харлым: о правилах пожарной безопасности в быту и в общественных местах

Государственные инспекторы по пожарному надзору #МЧСМурманск постоянно напоминают нам об основных правилах пожарной безопасности, первичных средствах пожаротушения, уделяя особое внимание алгоритму ликвидации условного очага пожара подручными средствами и имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Сотрудники #МЧСМурманск, например, напоминают нам об основных требованиях безопасности на рабочем месте: не загромождайте проходы, выходы различными предметами и оборудованием; не допускайте нарушение пожарной безопасности; не пользуйтесь открытым огнём в рабочих помещениях; не пользуйтесь неисправными электронагревательными приборами; не оставляйте включенными без присмотра электрические приборы и освещение; не вешайте плакаты, одежду и иные предметы на розетки, выключатели и другие электроприборы…

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» о правилах пожарной безопасности в быту и в общественных местах подробно рассказывает Роман Витальевич Харлым, сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области, майор внутренней службы.