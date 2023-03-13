День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.23 12:00
Роман Пономарев: врач-хирург вернулся из зоны СВО, или Отпуск на переднем крае
Роман Пономарев в феврале вернулся из зоны специальной военной операции.
Врач–хирург Мурманского областного онкодиспансера отправился добровольцем на Донбасс во время своего отпуска. Там он присоединился к коллегам из госпиталя в Луганской Народной Республике, где помогал военнослужащим и мирным жителям.
Почему врач решил провести свой отпуск в зоне СВО? Как прошла его поездка? Готов ли он повторить свою благородную миссию? Ответы на эти вопросы и небольшой отчёт о работе в зоне СВО даст в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Роман Пономарев, заместитель главного врача по хирургии ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», общественный деятель.
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