Роман Пономарев: врач-хирург вернулся из зоны СВО, или Отпуск на переднем крае

Роман Пономарев в феврале вернулся из зоны специальной военной операции.

Врач–хирург Мурманского областного онкодиспансера отправился добровольцем на Донбасс во время своего отпуска. Там он присоединился к коллегам из госпиталя в Луганской Народной Республике, где помогал военнослужащим и мирным жителям.

Почему врач решил провести свой отпуск в зоне СВО? Как прошла его поездка? Готов ли он повторить свою благородную миссию? Ответы на эти вопросы и небольшой отчёт о работе в зоне СВО даст в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Роман Пономарев, заместитель главного врача по хирургии ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», общественный деятель.