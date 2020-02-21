Роман Симановский, ученик 10-го класса, занял первое место на фестивале творческих работ «Леонардо»

Мурманский школьник Роман Симановский создал программу, позволяющую определять пневмонию по рентгеновским снимкам. Юный изобретатель уже представил своё изобретение на Российской конференции учащихся «Юность. Наука. Культура - Арктика» и занял первое место на фестивале творческих работ «Леонардо».

Сейчас Роман активно сотрудничает с мурманскими областной и городской больницами. Его новая программа проходит там тестирование. По задумке автора, изобретение должно помочь оптимизировать работу врачей-рентгенологов.

Роман Симановский, ученик Мурманского политехнического лицея: «Нужно открыть снимок и проверить диагноз или можно работать сразу с группой снимков, если сих много».

В создании программы молодому изобретателю помогли врачи больницы имени Баяндина. Пока нейронная сеть может определять снимки лёгких, пораженных пневмонией. Однако молодой человек планирует развить её, чтобы можно было выявлять и другие патологии.

Роман Симановский, ученик Мурманского политехнического лицея: «Если на данный момент это только пневмония, то в дальнейшем это будут все заболевания лёгких. Их всё больше и больше становится уже сейчас. Также надо наладить работу с новыми файлами. То есть, если моя программа, к сожалению, использует только jpg-формат, то в дальнейшем это будет айкомовский файл, который используется конкретно в медицине. Также я хочу доработать программу, чтобы это были не только рентгенография, но и ещё компьютерная томография и подобные методы анализов».

Сейчас Роман учится в 10-м классе информационно-технического направления. По окончании лицея он планирует поступать в столичный вуз на специальность информатика и программирование.

Елена Ермакова, учитель информатики Мурманского политехнического лицея: «Я надеюсь, что работа продолжится. Но с моей стороны, как учителя, я рада, что эти работы им помогают определиться с профессией. Вы видите, насколько они уверены. Говорят, что их профессия будет связана с информационными технологиями. Это очень важно помочь им в таком профессиональном выборе».

Молодой человек уверен, что эта профессия поможет ему сделать ещё немало полезных изобретений, которые в будущем помогут медицине продвинуться вперед и спасти много людей.