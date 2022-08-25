День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.08.22 19:30
Роман Сорвин – о людях киноискусства и киноделах нашего региона
Мурманский фотограф Роман Сорвин успел поработать с Дмитрием Гоблиным-Пучковым, Андреем Бурковским, Андреем Бебуришвили. На данный момент он реализует себя как гаффер в кинопроизводстве и стремится к режиссуре.
Мурманский фотограф Роман Сорвин успел поработать с Дмитрием Гоблиным-Пучковым, Андреем Бурковским, Андреем Бебуришвили. На данный момент он реализует себя как гаффер в кинопроизводстве и стремится к режиссуре.
Роман Сорвин ещё в юном возрасте попал в художественную школу и это только начало его творческого пути. Сейчас за его спиной уже порядка 15-ти кинопроектов.
Об известных личностях, побывавших в Мурманске, о фильмах, которые снимают местные киноделы, расскажет Роман Сорвин, фотограф, гаффер и оператор, в новом выпуске программы «Проще говоря», который выходит сегодня, 25 августа, в 20.00. Смотрите выпуск на телеканале «Арктик-ТВ» и на сайте редакции.
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