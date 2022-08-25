Роман Сорвин – о людях киноискусства, посетивших Мурманск, и киноделах нашего региона

Мурманский фотограф Роман Сорвин успел поработать с Дмитрием Гоблиным-Пучковым, Андреем Бурковским, Андреем Бебуришвили. На данный момент он реализует себя как гаффер в кинопроизводстве и стремится к режиссуре.

Мурманский фотограф Роман Сорвин успел поработать с Дмитрием Гоблиным-Пучковым, Андреем Бурковским, Андреем Бебуришвили. На данный момент он реализует себя как гаффер в кинопроизводстве и стремится к режиссуре.

Роман Сорвин ещё в юном возрасте попал в художественную школу и это только начало его творческого пути. Сейчас за его спиной уже порядка 15-ти кинопроектов.

Об известных личностях, побывавших в Мурманске, о фильмах, которые снимают местные киноделы, рассказывапет Роман Сорвин, фотограф, гаффер и оператор, в новом выпуске программы «Проще говоря».