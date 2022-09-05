Роман Сорвин: о работе с известными актерами на киноплощадках региона

Роман ещё в юном возрасте попал в художественную школу и это было только началом его творческого пути. Сейчас за его спиной уже порядка 15-ти кинопроектов. Сейчас он реализует себя как гаффер в кинопроизводстве и стремится к режиссуре.

Роман Сорвин, мурманский фотограф, успел поработать с Дмитрием Гоблиным-Пучковым, Андреем Бурковским, Андреем Бебуришвили.

Роман ещё в юном возрасте попал в художественную школу и это было только началом его творческого пути. Сейчас за его спиной уже порядка 15-ти кинопроектов. Сейчас он реализует себя как гаффер в кинопроизводстве и стремится к режиссуре.

А чем занимаются гафферы? Почему Роман выбрал этот путь? В каких проектах он участвовал? На эти и другие вопросы Роман Сорвин отвечает в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Он рассказывает об известных личностях, побывавших в Мурманске, их оценках о нашем крае и людях, о фильмах, которые снимают местные киноделы в настоящее время.