Роман Згазинский: наполняется трепетом моё сердце в Долине Славы

Долина Славы – священное место. Я бывал тут и раньше, но в канун Дня Победы попал впервые.

В мае здесь чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Много мурманчан, гостей собрались на площади мемориала перед монументом. Несмотря на холод и колючий ветер со снегом, всё по-особому торжественно, празднично. Развеваются алые флаги, в руках у людей гвоздики, на груди – георгиевские ленты.

Я стою среди собравшихся и чувствую, как наполняется трепетом моё сердце. Здесь, как нигде и никогда ощущается дыхание войны. Думаю, что каждый, кто оказался сегодня в Долине Славы, пришёл со своей болью. Это боль потерь, трагических воспоминаний. Она не утихает с годами.

Начался митинг. Выступает Андрей Чибис, губернатор Мурманской области...

Когда северяне собираются здесь - в Долине Славы перед великим праздником, самым главным праздником страны – Днём Победы и чтят погибших воинов на этом святом месте - сейчас это место Славы, а в своё время это место называлось «Долина смерти», потому что здесь ценой своей жизни наши деды и прадеды остановили врага и не дали дойти им до Мурманска.

После выступлений под звуки оркестра, чеканя шаг, мимо зрителей прошёл парадный строй защитников нашей Родины. Военные направились к мемориальному кладбищу. А за ними пошли и мы.

Свернув от колонны в сторону, я пошёл к мемориалу - журавлям около стены памяти. Сколько имён павших – все и не прочитать! В этих холодных местах в суровые дни 1941-1944 годов наши бойцы сдерживали натиск врага, не пустив его к Мурманску.

Линия фронта проходила тут рядом, у реки Западная Лица. Говорят, что во время боёв вода в ней была красная от крови.

Я возложил цветы к монументу со звездой, который стоит около самого берега. Это памятник павшим воинам в Долине смерти 7 июля 1941 года. Их было немного, но они не испугались появления фашистов и сражались до последнего.

Где-то по другую строну трассы послышались звуки боя. Это реконструкторы устроили показательные выступления – штурм нашими войсками вражеских позиций. Грохот стрельбы оглушил. Наши бойцы ринулись в атаку. Слышны были крики: «За Родину!» В итоге противник был повержен. Победа – за нами!

А какой вкусной оказалась солдатская каша из котлов полевой кухни. И горячий сладкий чай с хлебом! Надо отметить, что еда придаёт силы не только в военное, но и в мирное время.

Чтобы окончательно погрузиться в эпоху военного Заполярья, я подошёл к стендам, заглянул в палатку. Здесь было много людей. Примерил каску, которая лежала на мотоцикле, подержал в руках автомат и тяжёлую винтовку. Узнал, как стирали одежду щёлоком, как лечил зубы военный врач, как медсёстры спасали тысячи раненых во времена лихолетья.

Поисковики рассказали мне, какими приборами они пользуются сегодня для поиска погибших бойцов.

Сергей Тришин, поисковый отряд имени капитана Юневича: «Металлоискатель, щуп, пинпоинтер (прибор, предназначенный для того, чтобы находить предметы вблизи). Он реагирует на металл, который находится неглубоко, позволяет найти мелкие предметы: монеты, значки, пуговицы металлические. И здесь мы представляем возможность нашим землякам попробовать себя в качестве поисковика».

Моё внимание привлекли старинные экспонаты, найденные поисковиками на погранзаставе.

Галина Мокина, член областного Совет ветеранов: «Здесь и туески, тут и грабилка, тут и керосиновая лампа, безмен, сахар. Очень интересны на обёртке концентрата стихи, которые написаны здесь. Могу прочитать. «Смотрят жадные враги, чем бы поживиться. // Каши просят сапоги у фашиста-фрица. // К нам явился без сапог этот вор и пьяница. // А домой уйдёт без ног, если жив останется!».

Места, где проходили бои в сороковые прошлого века, были фактически пустырями - без деревьев среди голых сопок. Когда я иду по этой святой земле, то выше поднимаю знамя Победы. И чувства гордости и счастья наполняют меня.