Романтический вечер устроила в Лапландском заповеднике пара лосей

Их общение запечатлела фотоловушка.

Сейчас у сохатых период гона. Это то время, когда животные объединяются в пары. Телята на свет от такого союза появляются весной.

К слову, взрослым особям хищники, те же волки, не страшны, а вот малыши от зубов санитаров леса могут пострадать.