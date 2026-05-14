Романтичный подарок для жены и тёщи стал причиной заведения уголовного дела

В Никеле мужчина ограбил цветочный павильон на 3 тысячи рублей.

Посетитель заказал у флориста кактус и композицию из лилии и роз для жены и тёщи. Однако оплатить заказ он отказался и скрылся с цветами из павильона.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские восстановили хронологию событий, установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний, ранее судимый местный житель. На допросе он признался, что оплатить букет ему помешало алкогольное опьянение.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.